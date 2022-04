Letta: "La vittoria della Le Pen sarebbe la fine dell'integrazione europea"

globalist

22 Aprile 2022 - 17.43

Preroll

Il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo all’incontro “Verso un’Unione per la difesa” al Tempio di Adriano, spera in una vittoria di Macron in Francia. Il leader dem evidenzia i rischi legati ad un’eventuale successo di Marine Le Pen: “Il voto di domenica in Francia riguarda anche noi e tutta l’Ue, perché quando un grande paese europeo vota ha conseguenze anche per gli altri ed è il senso di un’Unione sempre più integrata. È talmente importante che è uscito un appello di tre primi ministri, Costa, Scholz e Sanchez, a favore di Macron. Io sottoscrivo quell’appello, perchè in questo momento una vittoria di Marine Le Pen rappresenterebbe la fine dell’integrazione Ue come l’abbiamo conosciuta fino a oggi, un passo indietro e l’arrestarsi di uno dei motori dell’integrazione europea”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Letta precisa: “Penso che la vittoria di Marine Le Pen avrebbe conseguenze devastanti per la costruzione europea, la conferma di Macron è molto importante perchè l’Europa vada avanti”, ha aggiunto.