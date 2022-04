Ucraina, Mariupol chiusa dai russi: necessario il pass per gli spostamenti

globalist

18 Aprile 2022 - 12.23

Stretta intorno a Mariupol. Le forze russe hanno chiuso l’ingresso e l’uscita da Mariupol, la città portuale ucraina assediata da settimane e dove ora ci si potrà spostare solo con un pass rilasciato dai militari.

Come riporta la Cnn, il consigliere del sindaco, Petro Andriushchenko, ha riferito che russi hanno iniziato a rilasciare un lasciapassare per gli spostamenti all’interno della città, necessario ai cittadini per tutti gli spostamenti. “Centinaia di cittadini devono fare la fila per ottenere un pass, senza il quale sarà impossibile non solo spostarsi tra i quartieri della città, ma anche uscire in strada a partire da oggi”, ha affermato il consigliere. L’informazione non è stata confermata dalle autorità russe né in modo indipendente.

Andriushchenko ha aggiunto che, secondo le informazioni ricevute dall’interno della città, gli uomini rimasti saranno soggetti a “filtrazione”: saranno cioè sottoposti a scrupolosi controlli dalle forze russe. Funzionari ucraini e statunitensi hanno affermato che i russi hanno sottoposto a “filtrazione” i civili nelle aree cadute sotto il loro controllo, confiscando i loro telefoni e, in alcuni casi, deportandoli contro la loro volontà in Russia.