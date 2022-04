Ucraina,  il sindaco di Melitopol ricevuto da Francesco: "Gli ho raccontato della situazione drammatica"

globalist

17 Aprile 2022 - 12.52

Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha incontrato il Papa in Vaticano. Ieri sera era presente in Basilica vaticana per la Veglia Pasquale. ” Al Papa – dice al Tg1 – ho raccontato della situazione drammatica. Ci sono più di duemila morti ucraini in questa guerra”.

Fedorov, che era stato rapito dai russi, ha ribadito al Pontefice “richiesta di aiuto per fare finire la guerra che ha conseguenze drammatiche per il paese. Il Papa ha garantito la preghiera per la Ucraina e il suo popolo”.

Il sindaco di Melitopol ha detto che “servirà l’ aiuto di tutti gli ucraini per ricostruire. Chi è fuggito desidera tornare appena possibile. Oggi vivo a Zaporizhia, ho avuto l’ incarico da Zelensky di dare informazioni reali e non pilotate dalla propaganda russa per spiegare quel che accade davvero in Ucraina“.

Sulla sua prigionia ha detto: “I russi aspettavano collaborazione, ma non c’è stata come non c’è stata tra gli altri sindaci sequestrati. Le forze ucraine non cooperano con l’aggressore”.