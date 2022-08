Melitopol: fatto saltare in aria l'edificio in cui si concedono i passaporti russi per i pseudo-referendum

globalist

25 Agosto 2022 - 23.09

Preroll

Il sindaco della città di Melitopol occupata dai russi, Ivan Fedorov, ha affermato che un edificio presumibilmente utilizzato da funzionari filorussi nella regione per il rilascio di passaporti russi e per pianificare uno `pseudo referendum´ sull’eventuale adesione della regione alla Russia è stato «fatto saltare in aria».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Fedorov, che non è in città, ha pubblicato un video su Telegram che mostra i danni all’edificio.

Middle placement Mobile

«Stanotte il quartier generale degli occupanti nel villaggio di Pryazovske è stato fatto saltare in aria», ha scritto. Lo riporta il Guardian.