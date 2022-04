La pronipote di Khrushchev: "Putin vuole vincere a ogni costo anche con l'uso di armi nucleari tattiche"

globalist

17 Aprile 2022 - 10.53

Preroll

Voci di dissenso anche da chi proviene da una famiglia che il potere sopra l’Unione sovietica ce l’ha avuto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Presidente Putin “ha in programma di vincere ad ogni costo” e “se per dichiarare vittoria dovesse aver bisogno di usare armi nucleari tattiche, e non lo sto prevedendo, quella potrebbe essere una delle opzioni che i russi potrebbero essere disposti a usare”.

Middle placement Mobile

Così Nina Khrushcheva, la pronipote dell’ex leader sovietico Nikita Khrushchev, in un’intervista alla Bbc.

Dynamic 1

Khrushcheva – professoressa di affari internazionali presso la New School di New York e collaboratore di Project Syndicate: Association of Newspapers Around the World – ha poi aggiunto che “la popolarità di Putin sta aumentando” nel suo Paese poiché “i russi non hanno alternative se non restare in Russia”.