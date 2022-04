La Russia resta come osservatore al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite

globalist

16 Aprile 2022

Guerra in Ucraina, c’è ancora qualche spiraglio dalla diplomazia.

La Russia resta Paese osservatore al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) dopo aver annunciato la sospensione della sua adesione per preservare i suoi diritti mentre lavorava con l’organizzazione e per evitare lo “scenario libico”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Vershinin.

Il 7 aprile, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che sospende la Russia dall’Unhrc a causa della sua operazione militare speciale in Ucraina. Non appena la risoluzione è stata adottata, la Russia ha sospeso la sua adesione all’Unhrc per rimanere un osservatore.

Nel 2011 l’Unhrc ha sospeso l’adesione della Libia e l’ha privata di tutti i poteri, compreso il diritto di partecipare al processo decisionale e di votare, il diritto di intervenire sui punti all’ordine del giorno, di preparare e distribuire eventuali dichiarazioni. Vershinin ha ricordato che la delegazione libica può soltanto continuare a partecipare alle riunioni del consiglio.

“Se la Russia avesse accettato lo ‘scenario libico’ il 7 aprile, avremmo ricevuto una simile privazione dei diritti civili per il restante anno e mezzo della nostra appartenenza all’Unhrc. Saremmo stati trattati come spettatore silenzioso e nient’altro. L’effettiva assenza della Russia nell’Unhrc aprirebbe la strada a ulteriori manipolazioni da parte dei Paesi occidentali sul tema dei diritti umani e del loro utilizzo come strumento di pressione politica e di ricatto dei governi “non desiderati”. Non occorrerebbe parlare dell’universalità e dell’efficacia del funzionamento del Consiglio in caso di uno sviluppo simile della situazione”, ha affermato Vershinin.

Ha affermato che la Russia non può accettare questa opzione, quindi ha deciso di sospendere in anticipo la sua adesione perché i documenti costitutivi dell’Unhrc non contengono alcuna misura che potrebbe essere applicata nei confronti dei Paesi dopo la sospensione della loro adesione.