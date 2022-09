Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani nel mirino di Putin: ha denunciato le violazioni di Mosca

globalist

13 Settembre 2022 - 21.17

Michelle Bachelet, ex presidente del Cile e vittima delle repressioni di Pinochet. Una figura dall’altissimo valore morale, ma per Putin e i suoi scagnozzi non lo è.

La Russia ha denunciato oggi il crescente “pregiudizio” dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che l’ha accusata il giorno prima di voler mettere a tacere gli oppositori al Cremlino.

Parlando davanti al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, il rappresentante russo Ilya Barmin ha denunciato “l’aumento senza precedenti della politicizzazione e dei pregiudizi” dell’Alto Commissariato.

“A riprova di ciò”, ha affermato, “la menzione del nostro Paese nella dichiarazione di ieri dell’Alto Commissario ad interim, che ha ignorato le massicce violazioni dei diritti umani in Europa, negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali.

Il rappresentante russo ha accusato l’Onu di ignorare le prove “riguardanti i crimini del regime di Kiev nel Donbass e le atrocità dei combattenti ucraini e dei mercenari stranieri” e l’ha criticata per non avere “il coraggio” di condannare l’invio di armi occidentali in Ucraina.