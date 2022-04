La terza Intifada e l'esercito di "Eretz Israel"

Umberto De Giovannangeli

16 Aprile 2022 - 12.44

Preroll

Dalla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, a Jenin, nella Cisgiordania occupata. La terza Intifada è scoppiata. Negli scontri del venerdì di preghiera, sulla Spianata delle Moschee, terzo luogo sacro dell’Islam dopo Mecca e Medina, sono stati oltre 160 i palestinesi feriti, centinaia gli arrestati. Nelle ultime due settimane, venti i palestinesi uccisi.

L’esercito di Eretz Israel

E a fronteggiare questa nuova ondata di violenza, c’è un esercito israeliano sempre più ideologizzato, sulle posizioni della destra ultranazionalista.

Per cogliere la gravità di questa trasformazione, vale l’editoriale di Haaretz, il giornale progressista di Tel Aviv e l’inchiesta di Hagar Shefaz e Yanin Kubovich. “Un vento malvagio soffia nelle Forze di Difesa Israeliane. Il discorso messianico pronunciato dal comandante della Brigata Samaria, Col. Roi Zweig, in un briefing alle truppe prima che entrassero nella Tomba di Giuseppe a Nablus per garantire la sicurezza durante i lavori di riparazione, dovrebbe tenere svegli di notte il capo di stato maggiore dell’Idf Aviv Kochavi, il ministro della difesa Benny Gantz, il primo ministro Naftali Bennett e tutti gli israeliani. “È in questo luogo che la terra [d’Israele] è stata promessa ad Abramo, il nostro patriarca, come dice [nella Genesi]: ‘Alla tua discendenza darò questa terra’, e noi stiamo lavorando con determinazione come fecero i nostri antenati, del cui esodo dall’Egitto nella Pasqua ebraica, che celebreremo fra tre giorni, la Torah dice: ‘In questo stesso giorno’. Non come ladri nella notte, ma come figli di re. E così abbiamo il privilegio di ripristinare l’onore della terra e del popolo ebraico”, ha detto Zweig, come se fosse Mosè e non un comandante di brigata dell’Idf. E se questo non fosse una prova sufficiente che l’Idf si sta trasformando nell’esercito di Dio, abbiamo anche appreso martedì che l’operazione è stata effettuata in violazione di un ordine del Comando Centrale dell’OC, a causa della pressione dei legislatori dell’opposizione e del presidente del Consiglio Yesha Yossi Dagan. I soldati sono stati inviati per assicurare i lavori di riparazione nella tomba dopo che era stata vandalizzata dai palestinesi. La decisione sulle riparazioni è stata presa in coordinamento con l’Autorità Palestinese, che ha concordato che l’esercito sarebbe entrato nel sito accompagnato da un appaltatore la cui azienda avrebbe fatto le riparazioni interne, mentre l’AP avrebbe fatto le riparazioni esterne.

Quando è stata presa la decisione sull’operazione, il comandante del Comando Centrale OC, il Magg. Gen. Yehuda Fuchs, ha istruito le forze, compreso Zweig, che sarebbero andate a Nablus senza alcuna copertura mediatica. Fuchs ha chiesto ai capi del consiglio e al comandante di brigata di non pubblicizzare nulla dei lavori di riparazione finché l’ultimo dei soldati non fosse tornato alla base. Ha sottolineato che pubblicizzare i lavori in anticipo potrebbe mettere in pericolo la vita dei soldati.

Ma Zweig evidentemente risponde ad altre autorità. Prima dell’operazione, ha incontrato i membri dell’opposizione Orit Struk (Sionismo Religioso) e Yoav Kisch (Likud) e il capo del Consiglio di Yesha Dagan e poi ha permesso ai giornalisti di entrare nel sito. L’operazione è stata trasmessa in diretta. “Il comandante della brigata ha semplicemente deciso di far storcere il naso a tutti”, ha detto un funzionario della difesa.

E così, il lavoro di riparazione, che era stato coordinato con l’AP, è stato trasformato in una provocazione politico-militare grazie all’opposizione e su istigazione di un leader dei coloni. È stato inquadrato nella retorica religiosa messianica proprio nel mezzo del Ramadan e dopo una serie di attacchi terroristici, quando i timori di un’escalation generale sono alti. Infatti, poiché l’operazione è stata pubblicizzata, centinaia di palestinesi sono confluiti sul posto e sono scoppiati scontri tra loro e i soldati. Secondo la Mezzaluna Rossa, un palestinese è stato ucciso e 18 sono stati feriti.

Zweig ha violato un ordine, si è arreso alla pressione politica di parlamentari e coloni, e ha messo in pericolo la vita delle persone senza motivo; deve essere punito. Il capo di stato maggiore dell’IDF deve condurre un’indagine approfondita e penalizzarlo di conseguenza”.

Le truppe israeliane sono state dispiegate mercoledì per sorvegliare i lavori di riparazione alla Tomba di Giuseppe dopo che il sito sacro è stato vandalizzato all’inizio di questa settimana durante un’ondata di violenza israelo-palestinese che è scoppiata mentre i musulmani segnano il mese sacro del Ramadan.

In un briefing ai soldati, il comandante della Brigata Samaria delle Israel Defense Forces, Brig. Gen. Roi Zweig, ha detto che le truppe “stanno lavorando ferocemente come facevano i nostri antenati, non come ladri di notte ma come figli di re” e così “arriviamo a restituire l’onore a questa terra e al popolo di Israele”.

“Fu in questo luogo che la Terra [di Israele] fu promessa ad Abramo, il nostro patriarca”. Ha detto Zweig aggiungendo un riferimento al passaggio della Genesi in cui Dio dice: “Alla tua discendenza darò questa terra”.

Il dispiegamento e i lavori di restauro sono avvenuti dopo che l’esercito ha contattato le persone che gestiscono il sito e ha chiesto loro di considerare di far eseguire le riparazioni mercoledì sotto la protezione dell’Idf. Dopo che la direzione della tomba ha dato il suo consenso, due battaglioni dell’Idf sono stati inviati a Nablus per rendere sicura l’area.

L’esercito ha spiegato che le riparazioni sono state fatte durante le ore del giorno perché molti dei residenti di Nablus dormono al mattino a causa del Ramadan e ha aggiunto che la tempistica aveva un significato simbolico che voleva inviare un messaggio ai palestinesi.

Gli ufficiali della difesa hanno criticato Zweig mercoledì, dicendo che ha violato le istruzioni del capo del Comando Centrale dell’Idf, il Magg. Gen. Yehuda Fuchs, permettendo la copertura mediatica dal vivo dei lavori e mettendo a rischio la vita delle truppe.

Martedì, il Magg. Gen. Fuchs ha tenuto una valutazione della situazione in cui sono stati sviluppati i piani per inviare i soldati e la squadra di riparazione. Fuchs ha dato ordini alle truppe, incluso il Brig. Gen. Zweig, impedendo la copertura mediatica delle truppe che entrano a Nablus e ha richiesto che i sindaci israeliani degli insediamenti in Cisgiordania e Zweig non rivelassero l’attività fino a quando l’ultimo dei soldati israeliani non fosse tornato alla base.

Dopo che la decisione è stata presa, Zweig ha incontrato il legislatore di estrema destra Orit Strock e il legislatore del Likud Yoav Kirsch, così come Yossi Dagan, il capo del Consiglio Regionale della Samaria, che serve come governo locale per gli insediamenti israeliani nella regione.

Zweig ha acconsentito a che Dagan lasciasse entrare i membri dei media nel complesso della tomba e ha anche accettato la richiesta di Strock, Kirsch e Dagan di far eseguire i lavori di riparazione a una ditta appaltatrice chiamata Har Kabir Building and Infrastructure, che è associata alla costruzione degli insediamenti.

“Era stato deciso inequivocabilmente che l’operazione sarebbe stata condotta senza i media, senza relazioni pubbliche, e il comandante della brigata ha semplicemente deciso di non tenere conto di tutti”, ha detto una fonte militare. Un’altra fonte che era stata coinvolta nei preparativi per le riparazioni ha accusato Zweig di “mettere in pericolo la vita delle truppe”.

“Un comandante di brigata che si siede con membri dell’opposizione [Knesset], attivisti di destra e capi del consiglio degli insediamenti e decide con loro cose che sono contrarie alla posizione del maggiore generale, rappresenta l’inizio di un collasso”, ha detto un funzionario della difesa.

Una fonte senior della difesa si è chiesta perché i funzionari dell’Idf stavano autorizzando un’operazione alla Tomba di Giuseppe che potrebbe causare un’escalation durante il già teso mese santo musulmano del Ramadan e appena prima di Pasqua.

La Tomba di Giuseppe è stata incendiata e vandalizzata all’inizio della settimana, dopo di che i funzionari della difesa israeliana hanno informato l’Autorità Palestinese, che ha il controllo civile e di sicurezza di Nablus, dei piani per proteggere coloro che eseguono lavori di riparazione alla tomba.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas aveva condannato i danni alla tomba, che è il presunto luogo di sepoltura del personaggio biblico Giuseppe, e l’esercito israeliano e l’Autorità Palestinese hanno deciso congiuntamente che l’Idf accompagnerà gli operai che effettuano le riparazioni all’interno della tomba, mentre l’Autorità Palestinese riparerà l’esterno della stessa.

L’Idf ha detto in risposta che le forze hanno messo in sicurezza i civili mentre entravano nel complesso, come le forze farebbero sempre. “La stampa sulla scena è stata invitata per volere del governo regionale di Shomron e non è stata coordinata con l’unità del portavoce dell’Idf”.

Mercoledì mattina, un attivista palestinese di 34 anni è stato ucciso in scontri con le forze israeliane a Nablus, ha detto il ministero della Sanità palestinese, e almeno altri 16 sono stati feriti, compresi 10 che sono stati colpiti da fuoco vivo.

Il vandalismo e l’incendio doloso di questa settimana al sito sono stati ampiamente denunciati in Israele. Nelle osservazioni sulla questione, il primo ministro Naftali Bennett ha detto: “I rivoltosi palestinesi in una baldoria di distruzione hanno semplicemente vandalizzato un luogo che è sacro per noi ebrei …. Non ci rassegneremo a un danno come questo in un luogo che è sacro per noi alla vigilia della Pasqua, e prenderemo i rivoltosi. Naturalmente, provvederemo [anche] a ricostruire ciò che hanno distrutto, come facciamo sempre”.

In seguito a uno degli incidenti di questa settimana, due israeliani sono entrati a Nablus dopo aver attraversato un checkpoint senza equipaggio nella città mentre si recavano alla tomba. I due sono stati poi colpiti e hanno riportato ferite da leggere a moderate. Si sospetta che siano stati colpiti da palestinesi”.

Fin qui Haaretz.

Diritti umani, questi sconosciuti

Di grande interesse è il report di Manuela Valsecchi su altraeconomia.it.

Scrive Valsecchi: La condizione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati continua a peggiorare. Aumentano le efferatezze, cresce l’uso di munizioni vere da parte delle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, si intensificano le violenze legate alla presenza dei coloni. Di conseguenza sale il numero dei morti e dei feriti: tra il primo novembre 2020 e il 31 ottobre 2021 le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 315 palestinesi, tra cui 41 e donne e 77 bambini, e ne hanno feriti 17.597. Nello stesso periodo gli israeliani uccisi per mano palestinese sono stati trenta, di cui due bambini, i feriti 824.

È lo scenario ricostruito nel rapporto dell’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), redatto come previsto dalla risoluzione 46/3 del Consiglio per i diritti umani dell’Onu e pubblicato a fine febbraio 2022, nonostante lo staff dell’Ohchr continui ad essere impossibilitato ad entrare in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza per la negazione del visto da parte di Tel Aviv. In questo quadro di ricorrenti violazioni del diritto e delle leggi internazionali sui diritti umani, due sono gli aspetti di maggior preoccupazione sottolineati nel documento: la diffusa e pervasiva impunità per le violenze commesse e l’aumento delle restrizioni alla libertà di espressione, di associazione e di riunione di coloro che difendono i diritti umani.

Tra il primo gennaio 2017 e il 31 ottobre 2021, 428 palestinesi, tra cui 91 bambini, sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane in operazioni di polizia nei Territori. L’Onu è a conoscenza di 82 indagini penali aperte in relazione a queste morti: almeno 13 sono state archiviate e cinque hanno portato ad un’incriminazione, che solo in tre casi hanno avuto come esito una condanna. “Queste cifre appaiono in netto contrasto con la politica investigativa israeliana, in vigore dal 2011, secondo la quale le Forze di difesa israeliane sono obbligate ad aprire un’indagine immediata sulle operazioni che in Cisgiordania provocano la morte di una persona” sottolineano gli esperti dell’Onu. E spesso in questi rari casi, le pene non sono affatto commisurate alla gravità della condotta. Inoltre, anche quando vengono aperte delle indagini, i risultati vengono resi pubblici in casi eccezionali, quando ad esempio l’uccisione o il ferimento è stato ripreso da una telecamera o da un video ed è stato al centro del dibattito pubblico. Durante il periodo preso in esame dall’Alto commissariato per i diritti umani, in Cisgiordania si è registrato un aumento dell’uso ingiustificato e sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza israeliane nel contesto delle manifestazioni contro l’occupazione militare, l’espansione degli insediamenti e gli sfratti palestinesi, e in risposta ad attacchi o presunti attacchi da parte di palestinesi. Nella maggior parte dei casi monitorati, l’uso della forza non sembrava rispettare i requisiti di legalità, necessità e proporzionalità, avendo spesso come esito uccisioni potenzialmente illegali, comprese in alcune circostanze possibili esecuzioni extragiudiziali. I casi citati nel rapporto parlano da soli. Il 14 ottobre 2021 le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso il 14enne Amjad Abu Sultan dopo avergli sparato, pare senza preavviso, da una distanza ravvicinata mentre stava tentando di accendere una molotov. La polizia sarebbe stata in grado di prevenire questo attacco senza usare mezzi letali ma le autorità militari israeliane non hanno indagato sull’episodio. Il 25 novembre 2020 le forze di sicurezza israeliane hanno sparato e ucciso Nour Shqair, 37 anni, vicino al checkpoint di Az-Zayyem, a est di Gerusalemme. L’uomo aveva colpito con la sua auto un agente dopo che al checkpoint avevano contestato i suoi documenti d’identità, ma quando è sceso con le mani alzate, le forze di sicurezza gli sono corse incontro sparandogli. Il 5 febbraio 2021 il Dipartimento delle indagini interne di polizia del ministero della Giustizia ha notificato alla famiglia la decisione di non aprire un’indagine: la sparatoria è stata effettuata in conformità al protocollo, per il “pericolo reale e immediato” che la vittima aveva rappresentato. Il 13 maggio 2020 le forze di sicurezza israeliane hanno sparato alla testa e ucciso Zaid Qaisiya, 17 anni, mentre si trovava sul tetto di un edificio a 200-300 metri dal luogo in cui era in corso un arresto. L’indagine è stata chiusa perché non sarebbe stato possibile determinare “da quale fuoco” siastato ucciso il ragazzo, anche se testimoni riferiscono che non c’era alcuno scontro in corso. Con la stessa motivazione non è stata accertata alcuna responsabilità per il ferimento di Abd el-Shatawi, che aveva 9 anni nel luglio 2019 quando è stato raggiunto alla testa da proiettili israeliani e da allora giace in stato vegetativo in ospedale”.

Una situazione che sta precipitando ulteriormente. Non c’è pace in Terra Santa. Non c’è giustizia in Palestina.