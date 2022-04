Mosca lancia un 'avvertimento': "L'adesione di Svezia e Finlandia minaccia la Russia, ci saranno conseguenze"

globalist

15 Aprile 2022 - 14.43

La Nato si espande fino alle neutrali Svezia e Finlandia? Putin non la prende per nulla bene. E’ di queste ore la richiesta della ministra finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen di invelocire l’ingresso nell’Alleanza.

Mosca accusa “forze esterne” di aver orchestrato una “campagna” per l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha descritto come “comprensibile” il motivo per cui l’Alleanza “ha bisogno” dell’adesione di Finlandia e Svezia. “L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare il potenziale militare e l’espansione geografica per creare un altro fianco per le minacce alla Russia”, ha aggiunto.

Zakharova ha ribadito le “conseguenze negative” che un’eventuale adesione di questi Stati alla Nato avrebbe per “la pace nel nord Europa e l’architettura di sicurezza del continente”. I due Paesi, ha precisato, “devono comprendere le conseguenze di un simile passo sulle relazioni bilaterali con Mosca e per l’architettura della sicurezza in Europa nel suo insieme”.