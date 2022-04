Ucraina, Trump d'accordo con Biden: "Quello che sta accadendo è un genocidio"

globalist

14 Aprile 2022 - 11.34

Anche l’ex presidente Usa Donald Trump, è sulla stessa linea di Joe Biden, ha parlato di “genocidio” in riferimento alle stragi di civili in Ucraina, anche se attacca il suo successore. In un’intervista a Fox News, Trump, dopo aver attaccato le politiche economiche di Biden a fronte dell’inflazione record, ha proseguito: “E ora aggiungete a ciò quello che sta accadendo in Ucraina. Quello è un genocidio”.

“È in corso un genocidio”, ha reiterato Trump che ha poi sottolineato che “abbiamo la forza nucleare più forte ed efficace al mondo grazie a quello che ho fatto”, e quindi “nessuno ci dovrebbe maltrattare”. Trump ha affermato più volte che, se fosse rimasto alla Casa Bianca, Putin non avrebbe mai attaccato l’Ucraina. “Credo che tra cent’anni le persone guarderanno indietro e si domanderanno perché siamo rimasti a guardare e perché la Nato è rimasta a guardare“, ha affermato l’ex presidente degli Stati Uniti.