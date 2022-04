Ucraina, il vescovo di Odessa: "Non è possibile negoziare con la Russia, non penso che Putin ascolti il Papa"

globalist

Il vescovo di Odessa, mons. Stanislav Šyrokoradjuk vede come impraticabile la strada del negoziato con Mosca: “Oggi non è possibile negoziare con la Russia. Il fatto che l’Ucraina si stia oggi difendendo ne è una prova per tutto il mondo”. Il presule parla all’Adnkronos anche della possibilità che il Papa possa andare in Ucraina. In proposito, dice: “Spero, spero tanto che serva e che aiuti”.

Il vescovo di Odessa dice la sua anche a proposito dell’acceso dibattito legato alla difesa dell’Ucraina armandola. “Bisogna lavorare in due direzioni. La diplomazia è molto efficace quando c’è un partner. Oggi la Russia – osserva mons. Šyrokoradjuk – non è un partner di diplomazia. Oggi non è possibile negoziare con la Russia.

Il fatto che l’Ucraina si stia oggi difendendo ne è una prova per tutto il mondo. Ogni stato ha il diritto di difendersi”.

Sono ormai cinquanta i giorni di guerra in Ucraina , crede che una telefonata del Papa a Putin, come pensa qualcuno, potrebbe sbloccare la situazione? ” Sancta semplicitas. E’ ingenuo pensare che Putin possa guardare ad altra persona come una autorità morale da seguire”, la replica del vescovo.