Ucraina, Biden attacca Putin: "E' un dittatore che sta compiendo un genocidio"

13 Aprile 2022 - 09.13

La Casa Bianca ha alzato ulteriormente i toni nei confronti del Cremlino, Joe Biden è tornato ad accusare Vladimir Putin e stavolta ha usato un termine che ha segnato la storia dei conflitti più efferati: genocidio.

In un discorso nello stato dell’Iowa, a proposito degli elevati costi dell’energia, il presidente Usa ha attaccato ancora il suo omologo russo.

“Il vostro bilancio familiare, la vostra possibilità di fare il pieno non dovrebbe dipendere dal fatto che un dittatore dichiara guerra e commette genocidio dall’altra parte del mondo”, ha detto il presidente americano, che nelle scorse settimane aveva definito il presidente russo “criminale” e “macellaio”.

“Per aiutare ad affrontare gli aumenti di prezzi provocati da Putin, io ho autorizzato il rilascio di un milione di barili al giorno delle nostre riserve strategiche”, ha aggiunto Biden.

Finora il presidente americano aveva parlato di crimini di guerra, ma non di genocidio. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, nei giorni scorsi aveva specificato che “vediamo atrocità, crimini di guerra, ma ancora non vediamo un livello sistematico di deprivazione della vita del popolo ucraino che arriva al livello di genocidio”.

Interpellato domenica scorsa dalla Cnn, Sullivan aveva detto che non è importante l’etichetta di genocidio o no, “quanto il fatto che queste sono azioni crudeli e criminali, alle quali bisogna rispondere in modo deciso”.