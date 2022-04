Ucraina, Biden invia elicotteri Mi-17 a Kiev: a cosa servono le nuove armi

globalist

13 Aprile 2022 - 12.50

Joe Biden ha annunciato di inviare aiuti militari all’Ucraina per ulteriori 750 milioni di dollari, in cooperazione con il premier inglese Boris Johnson. La riunione del Pentagono con le principali aziende di armi, va proprio in questa direzione.

Il totale della spesa militare fin qui inviata a Kiev tocca quindi quota1,84 miliardi dall’inizio del conflitto e a 3,1 miliardi dal gennaio del 2021. Ma quali nuove armi invieranno gli Usa in Ucraina?

Sicuramente si tratterà di armi più offensive, come gli elicotteri Mi-17 in grado di attaccare i blindati. Al vaglio del Pentagono ci sarebbe anche la consegna di artiglieria con gittata intermedia, droni per la difesa delle coste ed equipaggiamento protettivo in caso di attacchi chimici, biologici o nucleari.

Gli ordigni “preferiti” dal Pentagono sono i missili Javelin anti-carro e gli Stinger anti-aereo. La nuova strategia di Biden segue le pressanti richiesta del premier ucraino Zelensky, che da settimane chiede nuove armi a tutto l’Occidente.