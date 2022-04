Sparatoria di New York, il sospettato sui social: "Soffro di stress post traumatico, volevo vedere le persone morire"

globalist

13 Aprile 2022

Gli indizi nei video postati: “Volevo veder morire le persone, soffro di stress post traumatico”

“Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia”. E’ una delle frasi pronunciate da Frank R. James, sospettato numero 1 per la sparatoria nella metro di Brooklyn, in uno dei numerosi video postati sui suoi canali social. “Ho fatto un sacco di cazzate in cui posso dire che volevo uccidere le persone. Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia”, ha detto nel suo ultimo video caricato l’11 aprile, sottolineando di non voler andare “in nessun fottuto carcere”.

In un altro video caricato a marzo, riporta Newsweek, afferma che sta “tornando nella zona di pericolo, per così dire, e sto innescando molti pensieri negativi, soffro di un grave caso di disturbo da stress post-traumatico dopo tutto quello che ho passato nel corso degli anni”. James ha menzionato di essere un paziente per problemi di salute mentale in una delle cliniche di New York e che dopo essere andato lì per chiedere aiuto, se ne è andato con più problemi di prima. In altri video ha affermato che i bianchi guardano i neri come schiavi e “non dovrebbero avere alcun contatto tra loro”, mentre sul suo profilo Facebook Profitofdoom008 ha usato termini razzisti per indicare il popolo messicano e ha minacciato di sparare a un uomo che credeva gli avesse fatto un torto.

L’identikit del sospettato numero 1

La polizia di New York ha identificato l’uomo che ha sparato nella metropolitana di Booklyn con una Glock, colpendo 10 persone che per fortuna non sono in pericolo di vita.

Frank R. James è stato rintracciato grazie alla carta di credito, è un 62enne di Philadelphia e da questa notte è partita la caccia all’uomo.

NYPD is searching for a person of interest in connection with the Brooklyn Subway Shooting. Frank James, Black male, 5'5", heavy build



Last seen wearing a gray hoodie & a green construction vest.



Anyone w/ info on his whereabouts is asked to call @NYPDTips: 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/5N25iFGHmP — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) April 13, 2022

Sul luogo dell’attacco alla metropolitana di Brooklyn, oltre alla pistola Glock 17 da 9 millimetri, con cui l’aggressore ha sparato almeno 33 colpi, è stata trovata anche un’accetta.

L’amministrazione americana non “mollerà” fino a quando non avrà trovato l’uomo, ha assicurato il presidente Joe Biden, esprimendo gratitudine ai soccorritori e inviando “preghiere a coloro che sono rimasti feriti e toccati da questo trauma”.

Il sindaco di New York, Eric Adams, in isolamento da lunedì per il Covid, in un video messaggio ha detto: “Non permetteremo che i newyorchesi vivano nel terrore. La violenza non riguarda solo New York ma tutta l’America”. Ma il rischio è che i newyorkesi si abituino al terrore quotidiano.