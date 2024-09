Maratona di New York: 54 anni fa la prima edizione

redazione Modifica articolo

11 Settembre 2024 - 21.51 Culture

ATF

di Gabriele Bisconti

Domenica 13 settembre 1970 si tenne la prima edizione della Maratona di New York. Alla partenza c’erano 127 partecipanti, dei quali solo 55 giunsero all’arrivo tra cui Gary Muhrcke che con il tempo di 2h 31m 38s tagliò prima di tutti il traguardo.

Sembra passata un’eternità da quel giorno di quasi autunno in cui iniziò la lunga storia della Maratona di New York. In quell’occasione i partecipanti effettuarono per 6 volte il percorso all’interno del Park Drive di Central Park, il parco dei runners.

Anche nelle successive quattro edizioni della rassegna nella Grande Mela il percorso rimase invariato. Ad ideare ed organizzare quella prima edizione furono Vince Chiappetta (presidente del New York Road Runners Club) e Fred Lebow, che per i 25 anni successivi resterà il patron della competizione. Nemmeno un centinaio di spettatori assistettero alla gara, che fu portata a termine da solo 55 partecipanti e lo statunitense Gary Muhrcke il primo atleta nell’albo d’oro della competizione.

Dall’edizione del 1976, che ebbe un seguito di oltre due milioni di persone in diretta sulla NBC, la maratona viene disputata nel più fresco mese di novembre (la prima domenica). Da allora l’evento è diventato sempre più importante, tanto da affascinare i podisti di tutto il mondo, selezionati ormai tramite sorteggio o in base ai tempi fatti registrare sulla canonica distanza di 42,195 km.

Oggi il percorso prevede il passaggio sul Ponte di Verrazzano, l’attraversamento delle strade di Brooklyn, del Queens, del Bronx e di Manhattan (attraverso la 5th Avenue) e l’arrivo sul traguardo situato a Central Park. Un dato sbalorditivo è quello dell’edizione del 2014, quando ben 50.530 atleti arrivarono sul traguardo.

La Maratona di New York 2024 che si svolgerà il 3 novembre, appena due giorni prima della sfida elettorale tra Donald Trump e Kamala Harris, ha già chiuso le iscrizioni con 55mila pettorali già assegnati e un’attesa di più di 2 milioni di spettatori lungo il percorso. Un evento sportivo che è ormai diventato, dopo oltre 50 anni, un appuntamento internazionale imperdibile per tutti gli appassionati di corsa e di sport in generale.