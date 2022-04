Macron: "Le Pen vuole iniziare una deriva autoritaria in Francia"

globalist

13 Aprile 2022 - 18.56

Il presidente francese Emmanuel Macron, che affronterà Marine Le Pen ai ballottaggi per le elezioni francesi, ha accusato la sua avversaria di estrema destra di voler iniziare una “deriva autoritaria” in Francia. Lo ha fatto commentando il rifiuto di Le Pen di accreditare a una conferenza stampa i conduttori di un programma televisivo di Tmc, “che non sono giornalisti”, secondo la candidata del Rassemblement National.

Quando una persona dice ‘Lei è un giornalista, ma quell’altro non lo è perché dice cose che non mi piacciono’, è l’inizio di una deriva autoritaria”, ha affermato Macron ospite del programma 4 Verites su France 2.

L’inquilino dell’Eliseo ha quindi accusato Le Pen di “non rispettare le libertà”, in particolare quella della stampa.