Chi è Frank James, l'attentatore della metro di New York: "Sono il profeta della sventura"

globalist

13 Aprile 2022 - 15.48

Preroll

Frank James: questo è il nome dell’uomo ricercato per aver aperto il fuoco ieri nella metropolitana di New York. In alcuni video postati online, l’uomo si descrive come “il profeta della sventura”. Nei filmati James parla di politica e non solo, soffermandosi sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar e sulla nomina di Ketanji Jackson Brown alla Corte Suprema.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E sposa diverse teorie del complotto sull’11 settembre, definendo la tragedia il “giorno più bello”. In alcuni dei video parla del sindaco di New York Eric Adams “destinato a fallire”, in altri di razza, politica e violenza con le armi da fuoco.

Middle placement Mobile

Frank sembra inoltre raccontare di aver sperimentato il sistema di salute mentale della città e di aver subito violenze emotive che avrebbero potuto spingere qualcuno a “impugnare la pistola e sparare”.