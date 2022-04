Ucraina, Macron: "Putin non si fermerà perché vuole una vittoria"

globalist

12 Aprile 2022 - 19.55

Preroll

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che Vladimir Putin “ha deciso di non fermarsi perché ha bisogno di una vittoria militare, anche se è consapevole che l’Ucraina non si sottometterà”. Concentrando l’offensiva nel Donbass Putin cerca di “ottenere una vittoria in vista della sfilata del 9 maggio, una data assai importante per lui e per la Russia (l’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, ndr) ha continuato Macron, intervistato dal settimanale francese Le Point.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Credo molto poco alle nostre possibilità collettive di portarlo al tavolo del negoziato a breve termine” ha continuato il presidente francese, che ha tenuto tuttavia a giustificare i numerosi colloqui telefonici con il leader del Cremlino.

Middle placement Mobile

“Se non si parla più con nessuno, non si sa fino a che punto si può arrivare. Gliel’ho ripetuto ogni volta. Quando si entra nella spirale della violenza la cosa più difficile è fermarsi: il pericolo è di scivolare nell’irreversibilità”, ha concluso Macron.