Lukashenko schiera gli 007 della Bielorussia per 'dimostrare' che la strage di Bucha sia un fake

globalist

12 Aprile 2022 - 19.04

Preroll

Menzogne con la scusa della lotta alle menzogne: la Bielorussia ha consegnato al presidente della Russia Vladimir Putin i suoi dati di intelligence sul sanguinoso massacro nella città ucraina di Bucha e il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha definito la vergognosa mattanza nella piccola cittadina a nord di Kiev “un’operazione psicologica messa in scena dagli inglesi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Insieme ai nostri amici russi siamo arrivati in fondo a questa brutta e disgustosa situazione in cui versa l’Occidente dalla prima all’ultima ora”, ha detto il leader bielorusso secondo l’agenzia bielorussa Belta.

Middle placement Mobile

A sua volta Putin ha dichiarato: “Oggi Aleksandr Grigoryevich (Lukashenko) mi ha consegnato i documenti, che sono stati consegnati al Servizio di sicurezza federale. I documenti identificano come, chi (hanno le relative intercettazioni), su quale veicolo è arrivato in questo centro abitato e ha creato le condizioni per organizzare questo fake”.

Dynamic 1