Mariupol, l'esercito ucraino allo stremo: "Oggi sarà l'ultima battaglia, stiamo finendo le munizioni"

globalist

11 Aprile 2022 - 15.10

Preroll

Mariupol è allo stremo delle forze. L’esercito ucraino ha annunciato che si sta preparando per quella che probabilmente sarà “l’ultima battaglia” per Mariupol, nel Sud-Est del Paese, assediata dall’esercito russo da più di 40 giorni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Oggi sarà probabilmente l’ultima battaglia poiché le nostre munizioni stanno finendo. Sarà la morte per alcuni di noi e la prigionia per altri“, ha scritto su Facebook la 36a Brigata intitolata al contrammiraglio Mikhail Bilinsky, parte delle Forze armate ucraine.

Middle placement Mobile

“Stiamo lentamente scomparendo”, si legge nell’appello agli ucraini, “non sappiamo cosa accadrà, ma vi chiediamo davvero di ricordarci con una parola gentile”. Per più di un mese “abbiamo combattuto senza rifornimenti di munizioni, senza cibo, senza acqua”, facendo “il possibile e l’impossibile”, riferiscono i militari nel loro appello.

Dynamic 1

Durante oltre 40 giorni di intensi combattimenti, “il nemico gradualmente ci ha respinto, ci ha circondato e ora sta cercando di distruggerci”, spiega la Brigata, deplorando la mancanza di aiuto dal comando dell’esercito e dal presidente Volodymyr Zelensky. “Ci sono state solo promesse non mantenute”, denunciano i militari a Mariupol.

A riferire la circostanza è ‘Strana.Ua.’ ripresa da Ria Novosti. In rete, sarebbero iniziati a circolare messaggi che questa pubblicazione su Facebook fosse stata opera di hacker ma, come riporta l’agenzia, “la volontaria della prima compagnia d’assalto del DUK PS Alina Mikhailova scrive che la circostanza è vera”.

Dynamic 2

Mariupol è stata al centro del discorso del presidente Zelensky in collegamento con il Parlamento sudcoreano che ha parlato di una città “distrutta, con decine di migliaia di morti“. Nonostante questo, ha proseguito il presidente, “i russi non fermano la loro offensiva, la Russia ha distrutto infrastrutture chiave dell’Ucraina, tra cui almeno trecento ospedali”. L’Ucraina, ha detto, “ha bisogno di altro aiuto per sopravvivere a questa guerra”, che “minaccia l’Europa e non solo l’Ucraina”.

Intanto l’Institute for the Study of War di Washington ha riferito che le forze russe hanno conquistato nuovo territorio a Mariupol nelle ultime 24 ore, riuscendo a dividere in due la città portuale. I restanti difensori ucraini – si stima circa 3.000 combattenti – si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell’acciaieria Azovstal a est.