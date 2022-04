Putin incontra il suo vassallo Lukashenko per una 'risposta congiunta' alle sanzioni

globalist

11 Aprile 2022 - 18.00

Il capo e il suo vassallo. Ossia quello che Mosca avrebbe voluto a Kiev, un presidente fantoccio al gunzaglio di Mosca.

Così il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente russo Vladimir Putin discuteranno domani una risposta congiunta alle sanzioni occidentali. L’ha affermato oggi la presidenza bielorussa, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

I due leader dovrebbero recarsi domani al cosmodromo di Vostochny, nella regione dell’Amur, per il Giorno del Cosmonauta. “Al cosmodromo – ha comunicato la presidenza di Minsk – discuteranno questioni cruciali sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, misure congiunte per affrontare le sanzioni da parte dell’Occidente, la situazione nella regione e nel mondo e gli eventi in Ucraina in un formato uno-a-uno”.