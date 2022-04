Ucraina, la Slovacchia fornisce a Kiev missili di difesa aerea S-300

globalist

8 Aprile 2022 - 17.01

Il primo ministro, Eduard Heger, oggi in visita a Kiev, ha confermato che la Slovacchia ha fornito all’Ucraina il sistema missilistico di difesa aerea S-300. “Posso confermare – ha dichiarato in una nota – che la Slovacchia ha donato il sistema S-300 all’Ucraina sulla base della sua richiesta di ricevere aiuto per difendersi dall’aggressione armata della Federazione Russa”.

“È una decisione responsabile con la quale la Slovacchia, in quanto Paese sostenitore della pace, della libertà e della protezione dei diritti umani, fornisce aiuto all’Ucraina e ai suoi cittadini innocenti – ha aggiunto – Speriamo che questo sistema possa aiutare a salvare da un’ulteriore aggressione del regime di Putin il maggior numero possibile di ucraini innocenti”.