Ucraina, Mosca: "L'invio di armi a Kiev da parte della Nato prolunga il conflitto"

8 Aprile 2022 - 15.29

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha precisato che l’invio di armi a Kiev da parte della Nato allunga i tempi della guerra.

“Continuando a fornire all’Ucraina armi aggiuntive – ha precisato Zakhrova commentando il vertice dei ministri degli Esteri della Nato – l’Alleanza sta portando a un prolungamento del conflitto e supporta la convinzione del regime di Kiev nell’impunità per i crimini di guerra e la crudeltà verso i civili commessi non solo nel Donbass, ma in tutta l’Ucraina”. La denuncia della portavoce è contenuta in un comunicato pubblicato sul sito del dicastero.