Il comandante georgiano filo-Kiev promette crimini di guerra: "Non faremo prigionieri russi e ceceni"

8 Aprile 2022 - 19.30

Il comandante di un battaglione georgiano che combatte a fianco dell’esercito ucraino, Mamuka Mamulashvili, in un’intervista alla trasmissione Vozdukh del canale Youtube dell’oligarca russo dissidente Mikhail Khodorkovsky ha parlato del trattamento riservato ai russi: “A volte li leghiamo mani e piedi. Parlo a nome della Legione georgiana, non faremo mai prigionieri russi. Gli occupanti russi e i kadyroviani (ceceni, ndr) non saranno mai fatti prigionieri”.

Mamuka Mamulashvili, commandant de la "Légion nationale géorgienne" en Ukraine : "Oui, on leur attache parfois les mains et les pieds. Je parle au nom de la Légion géorgienne, nous ne ferons jamais de prisonniers russes. Pas un seul d'entre eux ne sera fait prisonnier ." pic.twitter.com/L9nYkzSEY5 — Veritas Québec (@QuebecVeritas) April 8, 2022

Nelle scorse ore, un presunto membro del suo battaglione è comparso nel video dell’uccisione di un prigioniero russo alla periferia di Kiev, la cui autenticità non è stata confermata dalle autorità ucraine.