La Finlandia verso la Nato ma ora la Russia modera i toni: "Non è una minaccia"

globalist

8 Aprile 2022 - 10.04

Preroll

La Finlandia ha iniziato i lavori per chiedere ufficialmente l’ingresso nella Nato. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri di Helsinki, Pekka Haavisto: “Nei sondaggi una chiara maggioranza della popolazione la sostiene. Il governo sta preparando un Libro Bianco che verrà consegnato al Parlamento la settimana prossima. Dipenderà dal Parlamento come procederemo, ma il dibattito è aperto”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Finlandia ha ricevuto un ‘benvenuto’ da Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, che ha detto che nei confronti di Helsinki così come della Georgia, “la porta resta aperta”. e ha aggiunto che si aspetta che gli alleati colgano con favore anche l’entrata della Svezia.

Middle placement Mobile

A febbraio, a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, la Russia aveva minacciato Svezia e Finlandia che un eventuale ingresso nella Nato da parte loro avrebbe comportato una seria reazione. Ma a distanza di un mese, la posizione del Cremlino è cambiata.

Dynamic 1

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha aperto alla questione, sostenendo che un ulteriore allargamento della Nato a paesi come la Svezia o la Finlandia non rappresenterebbe di per sé una minaccia esistenziale agli occhi della Russia.