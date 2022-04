Ucraina, quei bambini nati sotto le bombe che sono stati chiamati come il missile anticarro americano

globalist

5 Aprile 2022 - 11.52

Jan, Javelin e Javelina, in onore del missile anticarro americano “Javelin” ampiamente utilizzato dai soldati ucraini contro i russi.

Lo riporta l’agenzia Ukrinform, citando il ministero della Giustizia di Kiev.”Per alcuni la guerra, in cui gli ucraini combattono per l’indipendenza e la sovranità del nostro Paese per il secondo mese, ha giocato un ruolo decisivo nella scelta di un nome per i propri figli”, ha sottolineato il ministero in una nota.

In particolare, sia la nota del ministero che il gruppo Telegram “Ukraine Now” citano gli esempi di due bambini, un maschio e una femmina, che sono nati a Vinnytsia e Kiev negli ultimi giorni e che sono stati chiamati rispettivamente Jan Javelin e Javelina.