

5 Aprile 2022 - 15.49

Un attivista russo, con la faccia a terra e le mani legate, è stato fotografato in diverse parti di Mosca (Giardini di Alessandro, in via Nikolskaja, in via Arbat e presso la Cattedrale di Cristo Salvatore). La protesta era volta a ricordare i cadaveri trovati per le strade di Bucha, alla periferia di Kiev.



Le immagini della protesta inscenata dal manifestante, per gli orrori di Bucha, sono state condivise dal sito indipendente russo Holod media e rilanciate dalla Bbc.