Ungheria, Putin si congratula con Orban: "Maggiori legami tra Mosca e Budapest"

4 Aprile 2022 - 15.13

Vladimir Putin si è congratulato con Viktor Orban per la vittoria alle elezioni in Ungheria: il Presidente russo, invasore dell’Ucraina, ha auspicato che si possano rafforzare i rapporti tra la Russia e l’Ungheria: Il capo dello stato russo ha manifestato l’auspicio che, nonostante la difficile situazione internazionale, “si possano ulteriormente sviluppare i legami bilaterali di partenariato tra Mosca e Budapest” ha affermato il Cremlino.

Nel suo discorso di vittoria, Orban ha detto di aver vinto “anche contro Zelensky”, il Presidente ucraino, che nel suo collegamento con Bruxelles aveva attaccato duramente Orban per l’aiuto tiepido che l’Ungheria sta dando all’Ucraina in questi giorni di guerra.

In particolare, Orban ha solo di recente accettato di imporre sanzioni alla Russia, comunque molto più leggere rispetto agli altri paesi, e non ha inviato armi all’Ucraina, autorizzando il passaggio sul suo territorio solo per mezzi umanitari.