Ucraina, il procuratore generale: 154 bambini uccisi a causa dell’invasione russa

2 Aprile 2022 - 11.08

Continuano a morire i bambini in Ucraina, a oltre un mese dall’inizio del conflitto con la Russia. Sono almeno 158 i bambini uccisi e più di 254 feriti, dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha affermato l’ufficio del procuratore generale del Paese precisando che due delle vittime figurano tra le 13 persone uccise quando le forze russe hanno sparato contro auto civili su un’autostrada a Chernihiv intorno al 18 marzo.

Nel messaggio trasmesso sui canali Telegram del governo ucraino, l’ufficio ha affermato che i numeri non sono confermati poiché le ostilità impediscono indagini adeguate, in particolare in luoghi come Mariupol.

L’ufficio ha precisato che 75 bambini sono stati colpiti a Kiev, 71 a Donetsk, 56 a Kharkiv, 46 a Chernihiv e 31 ciascuno a Mykolaiv e Luhans. Non ha fornito una ripartizione dei decessi e dei feriti nelle diverse regioni.