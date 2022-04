Chernobyl, quali effetti hanno provocato le radiazioni sui soldati russi contaminati?

globalist

Sindrome da radiazione dei soldati russi nell’area della centrale di Chernobyl in Ucraina: in assenza di protezioni adeguate e del rispetto delle norme di sicurezza “si può rischiare nel breve delle lesioni soprattutto a livello delle mucose intestinali, nasali e della bocca, con emorragie, bisogna essere in presenza di una contaminazione importante che in tempi medi può portare anche a leucemie acute.

Ma io sono abbastanza scettico su questa possibilità. La contaminazione dopo tutti questi anni è diminuita”. Così all’AdnKronos Roberto Romizi, presidente dell’Isde, l’associazione medici per l’ambiente.