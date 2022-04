Xi Jinping alla Ue: “Costruire una pace duratura in Europa e in Eurasia”

globalist

1 Aprile 2022 - 16.41

Il Presidente cinese Xi Jinping, nel corso del colloquio con i leader della Ue, ha avanzato quattro proposte relative alla crisi ucraina: insistere sulla promozione dei colloqui di pace, prevenire una più ampia crisi umanitaria, costruire una pace duratura in Europa e in Eurasia, e prevenire il diffondersi dei conflitti regionali.

Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo, riguardo il colloquio con il Presidente Xi, ha dichiarato che “abbiamo discusso anche di temi sui quali siamo in disaccordo. Abbiamo sollevato preoccupazioni per il trattamento da parte della Cina delle minoranze nello Xinjiang, nella Mongolia Interna e in Tibet”.

“Questo include – prosegue Michel – la repressione nei confronti degli attivisti per i diritti umani. Abbiamo anche espresso rammarico per lo smantellamento del modello `un Paese due sistemi´ a Hong Kong e abbiamo insistito molto per il rilancio del dialogo sui diritti umani. Il primo ministro Li Keqiang ha confermato che questo avverrà. Abbiamo anche sollevato casi singoli di violazione dei diritti”.