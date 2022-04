Ucraina, le truppe russe stanno lasciando la zona di Chernobyl. Kuleba: "Mosca ha esposto i soldati alle radiazioni"

globalist

1 Aprile 2022 - 15.29

L’agenzia nucleare statale ucraina riferisce che le truppe russe stanno lasciando l’area di Chernobyl. Nello specifico, alcune truppe rimangono ancora nel sito nucleare, ma la maggior parte si sta dirigendo verso il confine bielorusso. L’impianto, noto per il più grave incidente nucleare della storia avvenuto nel 1986, è stata una delle prime conquiste rivendicate dalle truppe russe dall’inizio dell’invasione.

Se tale informazione dovesse essere accertata, confermerebbe l’annuncio di due giorni fa del ministero della Difesa russo sulla riduzione delle attività militari nell’area di Kiev e Chernihiv, oltre che i rapporti d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito secondo cui si stava assistendo a un progressivo ritiro delle truppe dalla regione di Kiev.

Kuleba: “A Chenobyl il governo russo ha esposto i soldati alle radiazioni”

Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha annunciato che Kiev ha ora di nuovo il controllo della centrale nucleare di Chernobyl e che lavorerà con l’agenzia atomica dell’Onu (Aiea) per determinare cosa abbiano fatto i russi e arginare eventuali pericoli.

I soldati russi hanno lasciato il sito nucleare oggi, dopo averne restituito il controllo agli ucraini. Kuleba, parlando in conferenza stampa a Varsavia, ha accusato i russi di essersi comportati in modo irresponsabile nell’impianto nelle oltre quattro settimane in cui ne hanno avuto il controllo, impedendo allo staff di adempiere ai propri obblighi e scavando fossati in zone contaminate. Ha inoltre accusato il governo russo di avere esposto i soldati a radiazioni, mettendo in pericolo la loro salute.