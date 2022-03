Zelensky e la "soluzione finale": quell'accostamento non è "blasfemo".

globalist

31 Marzo 2022 - 14.27

Preroll

C’è chi ha gridato allo scandalo per quell’accostamento ritenuto forzato se non addirittura “blasfemo”. Altri, invece, hanno usato quel parallelismo come prova dell’avventurismo, non solo storico, dell’autore. Una cosa è certa: comunque lo si valuti, l’intervento-video di Volodymir Zelensky alla Knesset, il Parlamento israeliano, ha lasciato il segno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le ragioni di Volodymir

Middle placement Mobile

Sin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina (24 febbraio) Globalist ha scelto una linea editoriale molto chiara. E l’ha praticata. Aiutare i lettori a farsi una idea strutturata di una guerra scoppiata nel cuore dell’Europa, facendoci aiutare da persone competenti, che sanno di quel che parlano. Soprattutto quando si toccano temi estremamente delicati, come è quello dell’Olocausto.

Dynamic 1

Menachem Z. Rosensaft è vicepresidente esecutivo associato e consigliere generale del World Jewish Congress e insegna la legge del genocidio nelle scuole di legge della Columbia e della Cornell University. È l’autore di “Poesie nate a Bergen-Belsen” (Kelsay Books, 2021). Queste le sue considerazioni riportate in un articolo su Haaretz: “Volodymyr Zelensky è una delle personalità più eroiche e ispirate ad irrompere sulla scena internazionale negli ultimi decenni. Il presidente ebreo dell’Ucraina è diventato molto più che il leader del suo paese in difficoltà, che lotta coraggiosamente per la sua indipendenza e libertà. Durante l’assalto militare russo al suo paese, è stato il simbolo della resistenza disinteressata a un’invasione militare progettata per costringere lui – e tutti gli ucraini – alla sottomissione.

Ancora e ancora, è stato paragonato a Winston Churchill durante il Blitz di Londra. Come Churchill, è rimasto nella capitale della sua nazione per settimane di bombardamenti letali, condividendo così le paure e l’angoscia dei suoi compatrioti. Come Churchill, ha pronunciato un discorso dopo l’altro per tirare su il morale e rassicurare i suoi concittadini che non li abbandonerà, che condividerà il loro destino, qualunque esso sia.

Dynamic 2

Ascoltando Zelensky mentre ci ricorda il costo della libertà, penso istintivamente non solo a Churchill ma ad un’altra figura storica della Seconda Guerra Mondiale che ha guidato il suo popolo altrettanto valorosamente contro un nemico assassino, ma a cui la comunità internazionale ha voltato le spalle. Mordechai Anielewicz guidò il movimento di resistenza nel Ghetto di Varsavia che culminò nella rivolta del maggio 1943. Come Zelensky, rifiutò di salvarsi, come avrebbe certamente potuto fare, e invece rimase a Varsavia. Come Zelensky, implorò disperatamente aiuto da qualche parte, ovunque. Come Zelensky, era pronto a morire per e con il suo popolo. “I prossimi giorni vedranno probabilmente la fine degli ebrei a Varsavia”, Anielewicz fece un appello al Movimento Sotterraneo Polacco e al Governo Polacco in Esilio il 13 marzo 1943, solo poche settimane prima dell’inizio della rivolta.

Continuò: “Vi preghiamo di informare le autorità a nostro nome che se l’aiuto su larga scala non arriva immediatamente, lo considereremo come indifferenza da parte dei rappresentanti e delle autorità al destino degli ebrei di Varsavia… Non è nostra intenzione convincere nessuno riguardo alla nostra volontà e capacità di combattere. Dal 18 gennaio, gli ebrei di Varsavia sono in uno stato di continua lotta con l’invasore e i suoi servi. Chiunque neghi questo o metta in dubbio ciò, non è altro che un antisemita deliberato…

Dynamic 3

“Ci rammarichiamo profondamente del fatto che non ci è possibile avere un contatto diretto con i governi alleati, con il governo polacco e con le organizzazioni ebraiche all’estero per informarli sulla nostra situazione…”

Non è che le amministrazioni Roosevelt e Churchill non fossero consapevoli di ciò che stava accadendo. Già il 29 giugno 1942, sulla base dei rapporti ricevuti dal governo polacco in esilio con sede a Londra, il World Jewish Congress accusò che più di un milione di ebrei erano già stati uccisi in “vasti mattatoi per ebrei” nell’Europa orientale come parte di una politica hitleriana di sterminio. Più tardi quell’estate, il rappresentante della WJC a Ginevra informò i governi di Londra e Washington D.C. del piano sistematico per annientare gli ebrei d’Europa. Nel dicembre del 1942, Szmul Zygielbojm, un membro ebreo del governo polacco in esilio, implorò aiuto in una trasmissione della BBC. “Sarà davvero una vergogna continuare a vivere, appartenere alla razza umana”, disse, “se non verranno presi dei provvedimenti per fermare il più grande crimine della storia umana”.

Dynamic 4

“In nome di milioni di persone indifese, innocenti e condannate nei ghetti, le cui mani invisibili sono tese verso il mondo, ti supplico, tu la cui coscienza è ancora viva: Esprimi l’infame vergogna che si sta perpetrando contro la razza umana”.

Le parole di Zygielbojm caddero nel vuoto. L’11 maggio 1943, dopo aver appreso che sua moglie e suo figlio erano stati uccisi nel Ghetto di Varsavia, si tolse la vita.

Dynamic 5

“Non posso continuare a vivere e a stare in silenzio mentre i resti degli ebrei polacchi, di cui sono il rappresentante, vengono assassinati”, scrisse in una lettera d’addio. “Con la mia morte, voglio dare espressione alla mia più profonda protesta contro l’inazione in cui il mondo guarda e permette la distruzione del popolo ebraico”.

Naturalmente il 2022 non è il 1943. Naturalmente, non c’era nessuna tecnologia disponibile durante la Seconda Guerra Mondiale che avrebbe permesso ad Anielewicz di rivolgersi al pubblico al di fuori di Varsavia. Naturalmente, le situazioni sono decisamente diverse. Naturalmente, l’Ucraina non è la Shoah. Certo, può sembrare, finalmente, che abbiamo imparato almeno qualche lezione dalla storia.

Tuttavia, mentre guardiamo la solidarietà internazionale con l’Ucraina e l’assistenza data a milioni di rifugiati dall’Ucraina, potremmo pensare ai milioni di ebrei europei che nessuno voleva durante gli anni dell’Olocausto.

E mentre continuiamo ad ascoltare con stupore e ammirazione il presidente Zelensky, rafforzando la nostra determinazione a porre fine a questa catastrofe umanitaria non provocata, proviamo a immaginare per un momento quello che Mordechai Anielewicz avrebbe potuto dire al mondo, se solo…”.

Così il professor Rosensaft.

Quegli attacchi “illuminanti”

Altro contributo prezioso è quello di Joshua Shanes, professore associato di studi ebraici al College of Charleston e direttore del suo Arnold Center for Israel Studies.

Scrive Shanes: “Abbastanza razzista perché gli spettatori di Fox News capiscano il messaggio ma non così razzista che il New York Times debba riconoscerlo”.

È così che il corrispondente di The Nation Elie Mystal ha descritto gli attacchi repubblicani contro il giudice Ketanji Brown Jackson durante le sue udienze di conferma al Senato questa settimana.

In altre parole, è un fischietto per cani – una chiara chiamata ai razzisti che li eccita all’azione senza annunciare apertamente agli estranei ciò che stanno facendo – ma abbastanza udibile per il resto di noi per rilevarlo.

Un fenomeno simile sta accadendo nei confronti degli ebrei, con un crescente coro di voci, principalmente, ma non esclusivamente, a destra, che attaccano i “globalisti”, i “cosmopoliti” e i “banchieri internazionali”, tutti eufemismi classici per gli ebrei, e affermano che minacciano la forza e l’identità della nazione. Questo è diventato particolarmente pronunciato dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Queste voci di destra non si limitano a sostenere il presidente russo Vladimir Putin, che vedono come un salvatore cristiano bianco che lotta per la purezza razziale e sessuale, ma attaccano specificamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (ben noto per essere ebreo) come un “globalista” che lavora per distruggere il suo paese e anche la stessa civiltà occidentale.

All’inizio di questo mese, per esempio, la senatrice statale dell’Arizona Wendy Rogers ha chiamato Zelensky un “burattino globalista di Soros e dei Clinton”. Affinché tu abbia qualche dubbio sulle sue intenzioni, ha aggiunto: “Sto con i cristiani di tutto il mondo, non con i banchieri globali che ci sbattono in faccia l’empietà e la degenerazione”.

Ha raddoppiato attaccando la famiglia Rothschild, un obiettivo ‘globalista’ così iconico degli antisemiti dell’era moderna che il loro nome funziona come stenografia per i teorici della cospirazione anti-ebraica ovunque. Senza usare la parola ebreo, è abbastanza chiaro a chi si riferisce. All’inizio di questo mese, per esempio, la senatrice statale dell’Arizona Wendy Rogers ha chiamato Zelensky un “burattino globalista di Soros e dei Clinton”. Affinché tu abbia qualche dubbio sulle sue intenzioni, ha aggiunto: “Sto con i cristiani di tutto il mondo, non con i banchieri globali che ci sbattono in faccia l’empietà e la degenerazione”.

Owens ha recentemente twittato: “Zelensky sta lavorando con i globalisti contro gli interessi del suo stesso popolo”. Quando è stata chiamata per aver usato l’insulto antisemita, ha risposto in modo insensato, ma prevedibile, attaccando il suo accusatore come il vero antisemita!

“Globalista” come fischietto antisemita ha avuto una lunga eco durante il periodo dell’amministrazione Trump, quando Owens è salito alla ribalta. Trump stesso ha definito Joe Biden un “servo dei globalisti”. In un titolo, Breitbart News di Steve Bannon ha persino messo tra parentesi il nome del consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn con due globi. La provocatrice di destra Anne Coulter ha effettivamente elencato i “globalisti” d’America – tutti ebrei. In breve, il presidente ebreo dell’Ucraina è diventato il nuovo manifesto della cosiddetta cospirazione globalista, spesso in collaborazione con Soros, che ha quasi sostituito i Rothschild come il principale “burattinaio” della cospirazione internazionale ebraica nell’immaginario antisemita.

Quasi, ma non del tutto: Secondo la conduttrice di Fox Nation Lara Logan questa settimana, Charles Darwin è stato “ingaggiato” per “elaborare qualche teoria” da nientemeno che i Rothschild. Per non sorprendere nessuno, Logan pensa anche che Zelensky sia un “burattino” della Cia, che la guerra in Ucraina sia “sfruttata da persone malvagie e orribili che vogliono dominare su tutti noi e schiavizzarci… siamo seduti alle porte di Auschwitz” e che Putin “ha avvertito per 15 anni che non ha intenzione di stare a guardare mentre i globalisti prendono il controllo del mondo”.

Come scrivono accuratamente il Forward e l’Ajc, rispettivamente, “La connessione tra globalisti ed ebrei è, in parte, la vecchia diceria antisemita che gli ebrei non sono veramente cittadini leali di nessuna nazione”. “Hitler descrisse gli ebrei come ‘elementi internazionali’ che “conducono i loro affari ovunque”, danneggiando e minando così le brave persone che sono “legate alla loro terra, alla Patria. Gli individui che diffondono e amplificano l’insulto di Zelensky non sono individui minori e ostracizzati. Il governatore dell’Arizona Doug Ducey ha raccolto più di 500.000 dollari per Rogers, una decisione che sostiene ancora. Owens e Carlson sono importanti figure mediatiche con milioni di seguaci e spettatori. Carlson è il programma più popolare sulle “notizie” via cavo e Owens ha uno show regolare sul Daily Wire di Ben Shapiro.

La linea arriva anche dai governi stranieri. Per esempio, una settimana fa, Yigit Bulut – un assistente senior del presidente turco Erdogan – ha twittato: “Parliamo del fatto che Zelensky, sostenuto da Soros e spinto da Israele, sta portando il popolo ucraino alla morte” mentre il governo iraniano ha definito Zelensky, “un seguace ebreo della scuola edonistica” che è influenzato da… Jeffrey Epstein, George Soros e altri “ricchi ebrei”.

Forse per gli ebrei americani è più facile vedere l’antisemitismo quando viene dall’Iran e menziona esplicitamente gli ebrei ricchi. Ma il linguaggio e gli obiettivi intenzionali sono gli stessi quando provengono da queste voci della destra americana e sono molto più mainstream e pericolosi qui.

Appare anche a sinistra? Un po’, anche se generalmente in modo diverso. La retorica dell’antiglobalismo anticapitalista di sinistra può talvolta scivolare nell’antisemitismo – mi viene in mente il sostegno di Jeremy Corbyn ad un murale antisemita di banchieri ebrei – ma raramente si concentra su nomi ebrei e ancor meno su valori “cristiani”. Questo non è certamente il caso degli oppositori di destra e pro-nazionalisti del “globalismo”, come il linguaggio di queste personalità rende chiaro. Candace Owens e queste altre voci intendono alimentare l’odio contro gli ebrei? È difficile credere che non sappiano cosa significhi “globalismo” dopo la sua costante ripetizione in combinazione con gli ebrei per così tanti anni, in particolare quando lo collegano a Zelensky come un “globalista” traditore della sua nazione, o un oppositore dei valori cristiani.

Anche se dubiti della comprensione della Owens, anche se è solo una sciocca che sta raccogliendo i fischietti per cani del suo pubblico e li soffia più forte che può per fama e profitto, questo è irrilevante. Il loro linguaggio evoca e alimenta l’odio verso gli ebrei, non importa quale sia l’intenzione della persona dietro al megafono.

Abbiamo visto la frenesia della destra contro i “globalisti” guidati da Soros – una frenesia che alimenta la violenza contro gli ebrei incluso il massacro della sinagoga Tree of Life – aumentare drammaticamente negli ultimi anni, in particolare da quando Donald Trump ha raccolto il mantra. La sua espansione ora per colpire Zelensky e celebrare l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin è un’escalation terrificante.

La narrativa nazionalista e antisemita della lamentela e del capro espiatorio americano ha ora inghiottito anche la politica estera. È un’intera visione del mondo che qualsiasi futuro candidato presidenziale repubblicano dovrà riconoscere, se non abbracciare del tutto.

Questo dovrebbe essere il fulcro di qualsiasi conversazione sull’antisemitismo in America. Coloro che scelgono di ignorarlo lo fanno a loro rischio e pericolo.”, conclude il professor Shanes.

No, quell’accostamento ha ragion d’essere se serve per scuotere le coscienze di un mondo che ancora s’interroga sulle reali intenzioni di Vladimir Vladimirovich Putin.