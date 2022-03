Ucraina, Zelensky avverte: "La Russia prepara un grande attacco nel Donbass"

globalist

31 Marzo 2022 - 09.33

Il momentaneo cessate il fuoco a Mariupol e i negoziati che riprenderanno domani, non sembrano interrompere l’offensiva russa che, secondo il premier ucraino Zelensky, sta preparando un nuovo duro attacco.



Nel suo consueto discorso televisivo, infatti, Zelensky ha confermato che le forze russe stanno ammassando truppe in Donbass, in vista di una nuova offensiva. Il presidente ucraino ha anche sottolineato che qualsiasi ritiro delle truppe russe dalle regioni intorno alla capitale e Chernihiv è dovuto alla resistenza degli ucraini.



“Ma vediamo allo stesso tempo che c’e’ un’accumulazione di truppe per nuovi attacchi in Donbass, e noi ci prepariamo per questo”, ha aggiunto il presidente ucraino.

