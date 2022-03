Putin parla alla tv di Stato: "Gli Usa vogliono vendere il proprio gas all'Europa. Godono dell'instabilità mondiale"

globalist

31 Marzo 2022 - 15.37

Preroll

Vladimir Putin è tornato a parlare alla nazione, tramite il canale della tv di Stato. Il numero 1 del Cremlino, ha attaccato gli Usa accusandoli di scaricare su altri paesi le proprie responsabilità.



“Gli Usa cercano di risolvere i propri problemi a scapito altrui. I loro errori in campo economico cercano di scaricarli su di noi, traendo profitto dall’instabilità mondiale. Cercano di spingere l’Europa ad acquistare il gas americano, che è più caro”. Putin ha anche aggiunto che, dopo aver firmato il decreto sulle forniture di gas per gli stati ostili, i paesi occidentali dovranno aprire un conto in rubli presso le banche russe per pagare il gas.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Le sanzioni illegittime sono state introdotte ormai da molti anni per indebolire il potenziale produttivo e finanziario del nostro paese, sono sanzioni preparate precedentemente e che sarebbero state introdotte in ogni caso, sono sanzioni che minano la nostra libertà”.

Middle placement Mobile

“Nei paesi più poveri si rischia una carestia di massa” ha poi aggiunto Putin, parlando della possibile scarsità di materie prime dovuta dal conflitto e dalle sanzioni inflitte alla Russia, mentre in Europa ha affermato che ci sarà il rischio di perdita di posti di lavoro e di de-industrializzazione del sistema.