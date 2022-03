Putin, secondo il Washington Post i suoi consiglieri hanno paura a dirgli la verità sulla guerra

globalist

31 Marzo 2022 - 11.01

Secondo il Washington Post, le difficoltà dei negoziati tra Russia e Ucraina sarebbero dovuti anche alla disinformazione che persiste nella catena di comando di Mosca.

“I negoziati in corso tra Russia e Ucraina per porre fine all’invasione dopo quasi cinque settimane potrebbero essere minati da aspettative e direttive disinformate da parte russa” scrive il Washington Post citando fonti del Pentagono che commentano il dossier dell’intelligence su un Putin al quale “per paura di dargli cattive notizie e subire misure estreme”, i suoi più stretti collaboratori avrebbero nascosto la verità sull’andamento della campagna militare.

Il giornale mette in rilievo anche la dichiarazione al riguardo di una portavoce della Casa Bianca, Kate Bedingfield: “Abbiamo informazioni che Putin si è sentito ingannato dall’esercito russo, il che ha provocato tensioni persistenti tra Putin e la sua leadership militare. Riteniamo che Putin sia stato disinformato dai suoi consiglieri su quanto male si stia comportando l’esercito russo e su come l’economia russa sia paralizzata dalle sanzioni perchè i suoi consiglieri senior hanno troppa paura di dirgli la verità”.

In un’analisi, il quotidiano segnala che “l’invasione russa dell’Ucraina ha accresciuto le tensioni esistenti nelle relazioni dell’amministrazione Biden in Medio Oriente, anche se ha portato nuova unità alla Nato e ai legami transatlantici”. E “in nessun luogo i legami sono stati logorati come con i partner del Golfo Persico, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La loro riluttanza ad aumentare la produzione di petrolio con l’aumento dei prezzi del gas, insieme a quella che l’amministrazione Biden vede come una condanna tutt’altro che robusta di Mosca, sono tra le ragioni attuali più visibili”, scrive il Post, secondo cui però “in entrambi i casi, i motivi di freddezza vanno molto più in profondità” e si legano all’irritazione dei dirigenti sauditi ed emiratini per “ciò che considerano l’incapacità dell’amministrazione Biden di rispondere con sufficiente vigore agli attacchi missilistici in corso contro i loro Paesi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, e per il suo desiderio di firmare un nuovo accordo nucleare con Teheran”.