Ucraina, gli Usa avvertono i propri cittadini in Russia: "Rischiate l'arresto, lasciate il paese"

30 Marzo 2022 - 09.25

La tensione crescente tra Russia e Stati Uniti, ha portato Washington ad avvertire i propri cittadini che vivono a Mosca e quelli che hanno intenzione di viaggiare verso est.

La Russia “potrebbe individuare e trattenere” gli americani nel Paese. E’ l’avvertimento lanciato dagli Stati Uniti, che hanno chiesto agli americani di non recarsi in Russia o di lasciare “immediatamente” il Paese, sottolineando che le autorità di Mosca “applicano in modo arbitrario la legge”.

Secondo Washington, inoltre, ci sono state diverse segnalazioni di cittadini statunitensi “individuati e detenuti dall’esercito russo” mentre si trovano in Ucraina o mentre se ne stavano andando attraverso il territorio occupato dalla Russia.