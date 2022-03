Ucraina, la richiesta di Kiev: "Rendere reato penale l'uso del simbolo 'Z' che mostra sostegno alla guerra".

globalist

29 Marzo 2022 - 19.13

Guerra in Ucraina e guerra di propaganda: l’Ucraina ha invitato i Paesi a rendere reato penale l’uso del simbolo “Z” che mostra il sostegno alla guerra.

Inizialmente utilizzata per contrassegnare i carri armati russi che entrano in Ucraina, la lettera Z – che si pensa stia per “za pobedu” (per la vittoria) – è stata adottata dai russi per segnalare l’approvazione dell’invasione.

Tre Laender tedeschi – Berlino, Baviera e Bassa Sassonia – hanno già affermato che chiunque esponga il simbolo per promuovere la guerra potrà essere punito con la reclusione fino a tre anni.

E il ministero degli Interni tedesco ha avvertito che quanti espongono il simbolo per “approvare” l’invasione potrebbero essere “perseguibili penalmente”.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha invitato altri Paesi a seguire l’esempio della Germania. “‘Z’ significa crimini di guerra russi, città bombardate, migliaia di ucraini assassinati”, ha scritto Kuleba su Twitter, “Il sostegno pubblico a questa barbarie deve essere proibito”.

La Lituania, tra gli altri Paesi, sta valutando il divieto del simbolo. Se approvato, ai trasgressori potrebbe essere inflitta una multa fino a 500 euro.