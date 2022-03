Ucraina, l'incubo dei generali russi si chiama guerriglia urbana

Umberto De Giovannangeli

28 Marzo 2022 - 12.46

“La guerra è una cosa seria, buffoni e burattini non la faranno mai.. Così cantava Edoardo Bennato in una delle sue canzoni più belle – E’ stata tua la colpa (1977) -. Parafrasando, potremmo dire che “la guerra è una cosa seria, giornalisti in divisa e direttori con l’elmetto non la spiegheranno mai”. E’ così. Almeno lo è qui da noi, nel belpaese. Quello che riempie i talk show televisivi di tuttologi che fino a un mese fa pontificavano sul Covid, vestendo i panni di super virologi, e da un mese a questa parte hanno dismesso il camice bianco per la divisa d’ordinanza verde, inventandosi strateghi militari.

Globalist non calza l’elmetto, resta fuori dall’insopportabile coro della stampa mainstream, né ospita “burattini” che pontificano, inveiscono e via cianciando. Sì, “la guerra è una cosa seria”, e proprio per questo andrebbe analizzata da chi ne sa e non da chi millanta. Analizzata da chi con la guerra ha a che fare sin dall’atto costitutivo della fondazione dello Stato: Israele.

L’incubo dei generali russi: la guerriglia urbana

Globalist lo continua a fare, stavolta dando spazio a due delle firme più autorevoli di Haaretz, il quotidiano progressista israeliano: Amos Harel e Anshel Pfeffer.

Annota Harel: “La quarta settimana della guerra in Ucraina è stata la più statica finora. Alcuni esperti militari che non hanno ancora perso l’ultimo residuo di grande ammirazione per l’esercito russo si aspettano che esso lanci una campagna più aggressiva che inizierà gradualmente a spezzare la resistenza ucraina.

Per ora, tuttavia, nonostante tutta la distruzione, le perdite e l’immensa sofferenza, sembra che gli ucraini abbiano mantenuto il loro spirito combattivo. In retrospettiva, questo spirito combattivo è ora visto come una componente decisiva la cui importanza è stata sottovalutata dagli esperti. Finora, non c’è alcun segno concreto che i continui ritardi nell’esecuzione dei piani di invasione della Russia abbiano portato il presidente russo Vladimir Putin a riconsiderare la sua posizione.

È ovvio che aveva pianificato una rapida operazione per eliminare il suo nemico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dalla scena (attraverso il rapimento? l’assassinio?). Non c’è dubbio che Putin non aveva pianificato di lasciare le sue truppe esposte ai missili anticarro, alla fame e al freddo, paralizzate da quelle lunghe e insensate colonne di veicoli blindati nel nord dell’Ucraina. Ci sono state anche voci crescenti di epurazioni di alti funzionari militari russi che non erano riusciti a prevedere il fallimento imminente. Ma per ora, per quanto la situazione sia statica, l’invasione russa continua – e il pedaggio che sta esigendo dal popolo ucraino è enorme, come si può vedere dalle scene di edifici distrutti nelle città che sono state bombardate. E Putin è ancora capace di maggiore brutalità, come hanno dimostrato i russi con la loro terribile campagna di distruzione in Siria a partire dal 2015.

Insolitamente, la prima analisi professionale israeliana della guerra in Ucraina è apparsa la scorsa settimana nella pubblicazione ufficiale dell’esercito israeliano “Ma’arachot”.

L’autore dell’articolo, il maggiore Shachar Heller, che dirige l’Istituto per gli studi sulla guerra terrestre, scrive che “sembra che l’esercito russo non stia imparando la lezione che ha insegnato alle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale nelle battaglie di Stalingrado, o anche dalla sua esperienza in Afghanistan, dove le tribù hanno fatto guerriglia nelle montagne e nelle valli e sono riuscite a sconfiggerli ed espellerli”.

Secondo Heller, tali lezioni si applicano anche alla guerra in Ucraina in questo momento. Scrive che i difensori ucraini, molti dei quali sono civili, stanno conducendo un “combattimento totale” per le loro case e usano tattiche di guerriglia contro i loro attaccanti. “L’ingresso di un esercito ordinato, meccanizzato e pesantemente equipaggiato nelle aree urbane è un obiettivo facile e conveniente per le forze di guerriglia …. Il chiaro svantaggio degli ucraini è l’incapacità di un ufficiale militare di pianificare i vari sforzi e di renderli efficaci nei luoghi dove sono necessari”, scrive Heller.

Per quanto riguarda la situazione dei russi, Heller sceglie di citare il classico romanzo di guerra scritto da un altro Heller – Joseph. I russi, sostiene, si sono cacciati in una sorta di “Catch 22” di loro creazione: Il loro tentativo di smantellare l’Ucraina ha prodotto per il momento il risultato opposto. Gli ucraini si sono uniti intorno agli sforzi per fermare gli invasori e infliggere loro pesanti perdite. Si aspetta una guerriglia prolungata che trascinerà anche i russi in un combattimento non organizzato…”.

Così Harel.

Quei generali spiazzati

Il secondo contributo è di Anshel Pfeffer.

“Il Ministero della Difesa russo – scrive – ha tenuto un briefing televisivo a Mosca venerdì pomeriggio dove ha presentato la sua versione dell’ultimo mese in Ucraina dall’invasione. Non ci sono state sorprese.

I generali hanno riferito che “l’operazione militare speciale”, non una “invasione” o “guerra” ovviamente, stava andando secondo i piani. Le loro forze non erano impantanate, non riuscendo a realizzare i loro obiettivi nell’accerchiare e catturare Kyiv, Kharkiv e la costa del Mar Nero.

In effetti, avevano raggiunto la prima tappa cruciale verso la realizzazione del loro obiettivo di “piena liberazione del Donbas”. Gli assi di attacco in altre direzioni erano semplicemente finalizzati a tagliare le vie di rinforzo dell’esercito ucraino verso est. Ora che la prima fase si è conclusa con successo, si stanno preparando per la prossima fase in cui si concentreranno sul Donbas. In altre parole, se tutto continua ad andare secondo i piani, i russi ora cercheranno di tagliare fuori le unità ucraine che ancora combattono ad est e allargheranno la loro area di controllo fino ad includere l’intera regione di Luhansk e Donetsk, in cui i proxy russi hanno dichiarato l’indipendenza il mese scorso.

C’è qualcosa di vero nel briefing russo? Sembra soprattutto un tentativo tardivo di spiegare le loro battute d’arresto e regolare le aspettative.

Molto poco di quello che hanno detto i generali sembra essere conforme alla realtà sul campo. Se il loro obiettivo fosse stato davvero solo quello di tagliare fuori le forze ucraine, non ci sarebbe stato bisogno di schierare forze così grandi e alcune delle migliori unità russe nell’Ucraina centrale e meridionale. Sarebbero state invece necessarie operazioni più piccole e mirate. E se la Russia non aveva intenzione di prendere Kyiv d’assalto, perché l’invasione è iniziata con lo sbarco di forze speciali alla periferia della capitale ucraina?

I generali hanno affermato di aver fatto attenzione a non danneggiare i civili e a distruggere le infrastrutture, quando in realtà vaste aree residenziali di città come Kharkiv e Mariupol sono state bombardate da attacchi aerei e missilistici, e stanno continuando a ricevere massicce quantità di fuoco. I russi hanno anche attaccato le centrali elettriche e i centri di distribuzione alimentare. Così tanto per risparmiare le infrastrutture civili.

Un altro dettaglio che difficilmente ha dato credibilità al briefing è stato il numero ufficiale delle vittime russe: 1.351, una frazione di quello che i servizi segreti occidentali hanno valutato.

Inoltre, anche se dovessimo accettare che l’intenzione russa fosse quella di tagliare fuori l’Ucraina orientale dai rinforzi militari, anche questo non è andato molto bene. Le forze ucraine nel Donbass hanno ancora un corridoio largo 100 chilometri, o 60 miglia, e le forze russe che hanno cercato di intrappolarle stanno lottando da oltre una settimana per superare Izyum a nord-ovest e Severodonetsk a sud-est.

generali russi sembravano descrivere una guerra diversa da quella che si è svolta nell’ultimo mese. Si riferivano forse ad un piano operativo molto più ragionevole che avrebbero preferito intraprendere, se l’uomo che dava loro ordini non avesse scelto di perseguire un disegno molto più ambizioso di rovesciare interamente l’Ucraina nel giro di pochi giorni.

La prima fase dell’invasione della Russia è stata eseguita sul presupposto del presidente Vladimir Putin che l’Ucraina è un’entità falsa e vuota che si sarebbe sgretolata al tocco. Putin era convinto che il governo di Kiev sarebbe caduto, l’esercito ucraino avrebbe deposto le armi e milioni di cittadini avrebbero salutato i “liberatori” russi con dei fiori. Nessuna di queste ipotesi è stata confermata e i soldati e i cittadini ucraini non sembrano a questo punto nemmeno vicini alla rottura. I russi non hanno altra scelta che riorganizzarsi e rivalutare. Questa non sarà una seconda fase o un’offensiva, ma una guerra completamente diversa da quella che abbiamo visto nel primo mese.

Quello che non è ancora chiaro è se Putin stesso ha già raggiunto la conclusione che le sue ipotesi originali erano così sbagliate, e se ora è pronto ad accontentarsi di obiettivi di guerra più “modesti”. I primi segnali sul campo indicano che potrebbe essere stato costretto a farlo.

Secondo i rapporti degli ultimi giorni, la Russia non sta più rinforzando le sue unità avanzate, che sono state abbandonate nelle sacche che hanno catturato alla periferia di Kiev per combattere fuori dai contrattacchi ucraini accerchianti, e morire lì o arrendersi. I russi sembrano anche aver rinunciato, per ora, ai loro piani di sfruttare il miglioramento del tempo nel Mar Nero e di sbarcare le forze sulle spiagge di Odessa.

Per ora, sembra che stiano effettivamente iniziando a spostare l’attenzione verso est, mentre fondono alcuni dei gruppi di battaglioni che hanno subito alte perdite, creando nuove unità di combattimento. Resta da vedere se dopo essere stati sparpagliati su troppi fronti e aver perso fino a un quarto delle loro forze sul campo (in perdite, feriti, prigionieri di guerra e diserzioni) insieme al loro equipaggiamento, una nuova strategia East First può ancora funzionare.

Nei prossimi giorni, probabilmente vedremo entrambi gli eserciti correre per rinforzare i loro fianchi orientali, con ogni parte che cerca di interrompere le linee di rifornimento dell’altra. Sarà un’operazione logistica complessa e i russi sono in una posizione inferiore, dovendo combattere attraverso il territorio nemico dove le forze ucraine in difesa hanno ampie opportunità per tendere imboscate ai loro convogli.

D’altra parte, la Russia gode ancora di un grande vantaggio nella potenza di fuoco, che può usare contro ponti e strade che sono cruciali per il ridispiegamento ucraino.

Ci vorranno lunghe settimane prima che una delle due parti sia pronta per un’altra grande spinta ad est. E nel momento in cui ciò accadrà, nessuna delle due potrebbe avere abbastanza slancio per ottenere un risultato decisivo.

Il risultato più probabile a questo punto è che i combattimenti in Ucraina si evolveranno in una lunga guerra di logoramento a est. L’Ucraina può già contare sul mantenimento delle sue città principali – Kiev, Charkiv, Odessa, Leopoli, Zaporozhye e Mykolaiv – e di aver seriamente insanguinato la forza di invasione, come risultati importanti. La Russia sta ora cercando di raggiungere obiettivi più modesti di ampliare la sua area di controllo intorno a Donetsk e Luhansk. Se riesce a tagliare l’enclave del Donbass con le forze ucraine all’interno, sarà un duro colpo e il presidente Volodymyr Zelenskyy dovrà usare tutte le sue abilità di presentazione per risollevare il morale degli ucraini. Ma non sarebbe un colpo decisivo.

Per come stanno le cose ora – conclude Pfeffer – a meno che Putin non prenda la fatidica decisione di usare armi chimiche o nucleari tattiche – un passo che potrebbe costringere le potenze occidentali, compresi gli Stati Uniti, ad un coinvolgimento più diretto nella guerra – è difficile vedere una delle due parti rompere lo stallo”.

E’ così. A meno che non si ritenga che al Cremlino sia insediato una sorta di psicopatico pronto a morire “con tutti i filistei”, e cioè con il resto dell’Europa e oltre. Chi scrive non ha mai fatto sconti allo zar, anche quando la stampa mainstream lo omaggiava o chiudeva ambedue gli occhi di fronte ai crimini commessi dalla Russia in Siria o, per andare indietro nel tempo, in Cecenia. Ma Vladimir Vladimirovich Putin è un autocrate pericoloso ma non è il “nuovo Hitler”. Di certo, non si sparerà un colpo alle cervella chiuso nel suo bunker al Cremlino. Cercherà una exit strategy che gli consenta di gridare “vittoria”, magari esibendo il Donbass come bottino di guerra. Ma, come rimarcato dai due analisti israeliani, quelli che ci attendono sono ancora giorni, forse settimane, di guerra guerreggiata. E’ troppo presto e azzardato anticipare gli eventi e profetizzare altre sciagure. Di certo, questo sì, non si tornerà allo status quo ante il 24 febbraio, quando ha avuto inizio la guerra d’invasione. Nel male, più che nel bene, la “Russia cambia il mondo”, per riprendere il titolo dell’ultimo numero di Limes, andato giustamente a ruba.

Quanto all’Europa, il suo futuro non è ancora “Nato”. O almeno, lo si spera.