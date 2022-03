L'arcivescovo greco-cattolico di Kiev: "L'occupante russo saccheggia, deruba e stupra"

globalist

28 Marzo 2022 - 19.04

Nel suo quotidiano messaggio, l’arcivescovo greco-cattolico di Kiev Sviatoslav Shevchuck ha dichiarato: “Oggi l’Ucraina è un simbolo, un segno, una chiamata: ogni essere vivente del globo terrestre deve scegliere da che parte stare”.

“Tutti coloro che rispettano la vita umana; tutti coloro che sentono che la vita di ogni persona è sacra e obbediscono al comandamento di Dio ‘Non uccidere’, devono oggi schierarsi dalla parte dell’Ucraina”, afferma Shevchuck. “Chiunque obbedisca al comandamento di Dio ‘Non rubare’ e vede l’occupante russo saccheggiare, derubare la gente comune, togliere l’ultimo bene che hanno le persone e far morire di fame la gente, oggi dovrebbe stare dalla parte dell’Ucraina. Chiunque rispetti il comandamento ‘Non desiderare la moglie del tuo prossimo’, e vede come questo occupante umilia e violenta le donne ucraine davanti ai loro figli, non può rimanere neutrale, e deve schierarsi con l’Ucraina”.

“Oggi voglio rinnovare il mio appello a tutti coloro che mi sentono, ai capi degli stati nelle cui mani si trova ora il destino della società moderna, ai politici, ai parlamentari, ai capi religiosi, ai leader dell’opinione pubblica e a tutte le persone di buona volontà”, prosegue l’arcivescovo greco-cattolico: ‘Fate la vostra scelta. Schieratevi dalla parte della vittima innocente, degli aggrediti ingiustamente da chi intende dettare le sue nuove regole non solo per l’Ucraina, ma anche per il mondo intero, minacciandolo con la terza guerra mondiale'”.