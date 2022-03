Blinken corregge Biden su Putin: "Non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia"

globalist

27 Marzo 2022 - 12.11

Il segretario di Stato corregge il tiro dopo le parole improvvisate di Biden che hanno creatop qualche imbarazzo nel suo staff.

Gli Stati Uniti non hanno una strategia per un cambio di regime a Russia. Lo ha ribadito il segretario di Stato Antony Blinken, intervenendo sulla polemica sorta dopo le parole pronunciate ieri a Varsavia dal presidente Joe Biden e successivamente chiarite dalla Casa Bianca.

“Credo che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano affermato che, molto semplicemente, il presidente Putin non può essere autorizzato a scatenare una guerra o ad aggredire l’Ucraina o chiunque altro”, ha detto Blinken, parlando con i giornalisti a Gerusalemme. “Come sapete, e come ci avete sentito dire più volte, non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia, o in qualunque altro posto”.