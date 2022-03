Ucraina, Zelensky e il messaggio al mondo: "Scendete in piazza, fermiamo la guerra"

globalist

24 Marzo 2022 - 10.30

Preroll

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio in inglese, ha chiesto al mondo intero di scendere in piazza e di protestare contro l’invasione russa, a un mese di distanza dall’inizio della guerra. Zelensky ha sottolineato che l’aggressione della Russia non è solo contro l’Ucraina, ma “ha un significato più grande”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Scendete nelle piazze, scendete nelle strade, fatevi vedere e fatevi ascoltare. La libertà è importante e le persone contano. Difendete la libertà, difendete la vita”, è l’appello di Zelensky a tutti i paesi del mondo. “Dobbiamo fermare la Russia. Il mondo deve fermare la guerra. Ringrazio tutti coloro che agiscono a sostegno dell’Ucraina. A sostegno della libertà. Ma la guerra continua. Continuano gli atti di terrore contro persone pacifiche. E’ già un mese! Così lungo! Mi spezza il cuore, spezza il cuore di tutti gli ucraini e di ogni persona libera del pianeta. Ecco perché ti chiedo di opporti alla guerra”, il testo su Facebook che accompagna il video di Zelensky.