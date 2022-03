Israele, attentato terroristico a Beersheva: 4 morti, l'autore è vicino all'Isis

globalist

22 Marzo 2022 - 18.08

C’è stato un attentato terroristico a Beersheva, nel sud di Israele, in cui sono morte 4 persone: l’autore dell’attacco – che è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco ed è grave – è un beduino della zona che secondo le forze di sicurezza è ritenuto sostenitore dell’Isis.

Il beduino israeliano responsabile dell’attacco terroristico è della zona di Hura nel Negev e, secondo i media, già in passato era stato in prigione come membro di un gruppo terroristico. È stato colpito dai colpi d’arma da fuoco di un conducente di autobus sceso per soccorrere le persone aggredite.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l’uomo è arrivato in macchina ad una stazione di benzina della città dove ha accoltellato una donna, poi è ritornato all’auto ed ha investito il ciclista. Quindi si è diretto al centro commerciale dove, dopo aver lasciato l’automezzo, ha accoltellato un altro uomo e un’altra donna. Quello di oggi è il terzo attacco a coltellate nell’ultima settimana.