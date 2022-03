Ucraina, Lukashenko: "La Russia è in grado di condurre la sua operazione da sola"

globalist

19 Marzo 2022 - 12.19

Preroll

Alexander Lukashenko è uno dei fedelissimi di Vladimir Putin. Il presidente bielorusso però, nonostante l’estrema vicinanza con il Cremlino, ha escluso un coinvolgimento diretto nel suo paese nel conflitto ucraino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Russia è in grado di condurre la sua operazione in Ucraina da sola, nessuno ci chiede di intervenire”. Con queste parole ha fatto chiarezza il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, citato dalla Tass, riprendendo un’intervista alla tv giapponese.

Middle placement Mobile

Lukashenko sottolinea quindi che Minsk mantiene la sua neutralità rispetto agli eventi in Ucraina, ma spiega anche che da parte bielorussa c’era stata la disponibilità a dispiegare le sue forze di frontiera fra Donbass e Russia, iniziativa che è stata però respinta da Kiev. “Ho fatto di tutto per evitare la guerra ma non è stato possibile, perché? Perché l’Occidente ha spinto per questa guerra”, ha detto.