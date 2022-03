Ucraina, l'ambasciatore bielorusso lascia Kiev: trattato come Giuda, gli hanno regalato 30 denari

globalist

19 Marzo 2022 - 18.15

Preroll

In un video apparso su Facebook, il capo del Servizio di frontiera dell’Ucraina Sergei Deineko ha consegnato a Igor Sokol, ambasciatore bielorusso a Kiev, un sacchetto di velluto con dentro trenta monete d’argento.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Kiev accusa Minsk di essere un Paese traditore per aver offerto ai russi sostegno e appoggio per l’attacco. Da qui la gag su Giuda e i 30 denari, postata in un video su Facebook dallo stesso Deineko e nella pagina ufficiale del Servizio di guardia di frontiera dello Stato dell’Ucraina. Il diplomatico di Lukashenko, però, non ha gradito “l’omaggio” e con 11 membri del suo staff ha lasciato l’Ucraina.

Middle placement Mobile

“Con mancanza di rispetto”: queste parole accompagnavano la consegna delle 30 monete d’argento a Sokol, soldi da far avere al capo del Comitato di controllo della frontiera della Bielorussia Anatoly Lappo. A compiere la missione, un tenente colonello della guardia di frontiera ucraina, che ha precisato di star eseguendo un ordine.

Dynamic 1

“Questo è un ordine non per me, ma per te”, gli ha risposto Sokol, che ha tentato di allontanarsi, ma il sacchetto che non ha accettato gli è stato lanciato contro. Successivamente, al canale televisivo Ont, l’ambasciatore bielorusso a Kiev ha riferito che, all’uscita dall’Ucraina, le auto dei diplomatici di Minsk sono state ispezionate a fondo per 2-3 ore