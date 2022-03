Il Regno Unito attacca Putin: "E' un criminale di guerra, ci sono le prove"

globalist

18 Marzo 2022 - 17.27

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss, condividendo le parole usate ieri dal presidente americano Joe Biden, ha attaccato duramente il presidente russo, dicendo che “ci sono prove molto, molto forti” che dimostrano che il presidente russo Vladimir Putin sia “un criminale di guerra”. “Ci sono prove molto, molto forti che siano stati commessi crimini di guerra” in Ucraina e che “dietro di essi ci sia Vladimir Putin”, ha aggiunto la Truss.

“Spetta alla Corte penale internazionale decidere chi è e chi non è un criminale di guerra. Noi dobbiamo portare le prove e la cosa migliore che possiamo fare in questo momento è quello che stiamo facendo”, ha proseguito la ministra Liz Truss. Il Regno Unito, in particolare, sta “raccogliendo le prove sul campo per far sì che Vladimir Putin sia ritenuto responsabile di questi crimini”.