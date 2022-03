La Cina invia la portaerei Shandong a Taiwan, a poche ore dal colloquio con la Casa Bianca

globalist

18 Marzo 2022 - 10.52

La Cina ha inviato la portaerei Shandong nello Stretto di Taiwan, seguita da un cacciatorpediniere statunitense, a poche ore dal colloquio telefonico previsto per oggi tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa, Joe Biden, sulla crisi in Ucraina. Lo riferisce una fonte a diretta conoscenza della mossa che ha parlato in forma anonima all’agenzia Reuters. La Shandong, la seconda portaerei dell’arsenale cinese è transitata attorno alle 10.30 del mattino, le 3.30 del mattino in Italia, nei pressi dell’isola di Kinmen, controllata da Taiwan, al largo di Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian.

La portaerei cinesi viaggiava in direzione nord lungo lo Stretto di Taiwan e non aveva a bordo mezzi aerei, secondo quanto riferito dalla fonte, seguita dal cacciatorpediniere a missili teleguidati Uss Ralph Johnson. Taiwan ha inviato unità navali per controllare la situazione. La questione di Taiwan, su cui Pechino rivendica la sovranità, è il maggiore nodo irrisolto nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, motivo di continuo attrito tra Pechino e Washington.