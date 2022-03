Ucraina, Xi Jinping e Joe Biden si incontreranno domani per la prima volta dall'inizio della guerra

globalist

Xi Jinping e Joe Biden si incontreranno domani per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina: l’ha reso noto oggi en Psaki, portavoce della Casa bianca. Nella nota della Presidenza americana si legge che l’appuntamento “è parte degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati uniti e la Repubblica popolare cinese”.

“I due leader – continua la nota – discuteranno di come gestire la concorrenza tra i due paesi e della guerra russa contro l’Ucraina, oltre che di altre questioni di reciproca preoccupazione”.