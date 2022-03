globalist

17 Marzo 2022 - 10.10

La città di “Volnovakha esiste ormai solo sulla cartina, perché in realtà Volnovakha non esiste più, non è rimasto più nemmeno un edificio”.

Uno scenario drammatico denunciato ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del Parlamento europeo, parlando della città dell’est, nell’Oblast di Donetsk.