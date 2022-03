Lavrov condanna gli attacchi contro i civili in Yemen: bene, ma guardasse anche alle stragi russe in Ucraina

globalist

17 Marzo 2022 - 12.46

Nello Yemen è una carneficina, cosa che abbiamo sempre evidenziato. Ogni parola contro le stragi di civili va bene, ma Lavrov prende una posizione di condanna, proprio, paradossalmente, mentre la Russia sta facendo lo stesso in Ucraina.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha condannato gli attacchi ai civili nello Yemen, ricevendo a Mosca il capo della diplomazia degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. In conferenza stampa, Lavrov ha spiegato di aver espresso le sue preoccupazioni per la situazione in Yemen.

“La Russia condanna gli attacchi contro i civili”, ha detto Lavrov al ministro degli Emirati, il cui Paese fa parte della coalizione militare araba impegnata a combattere i miliziani sciiti Houthi in Yemen. “Abbiamo parlato della difficile situazione sociale e umanitaria” in Yemen, ha detto Lavrov.